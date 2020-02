A Marseille, un chien évite la mort après avoir mangé des boulettes de viande empoisonnées

Une boulette de chair à saucisse, grande comme une paume de main, remplie de mort-aux-rats. Caroline Bragard n’en revient toujours pas, deux semaines après cette découverte dans un petit espace vert juste à côté de chez elle. Alors qu’elle sortait sa chienne de huit mois, Piana, Caroline croise un voisin dans le parc, qui la prévient qu’il a trouvé dans l’herbe une boulette de viande empoisonnée. Caroline redouble alors d’attention, mais c’est trop tard : « Tout s’est passé très vite. Je vois la chienne qui pique le nez dans l’herbe, et juste à côté, mon fils ramasse une boulette de viande. »

Caroline a alors le bon réflexe : elle appelle son vétérinaire, qui reçoit sa chienne Piana en urgence. Le vétérinaire lui fait une piqûre vomitive : « Elle a vomi l’équivalent de deux boulettes remplies de mort-aux-rats rouge. »

Des conséquences plus graves

Aujourd’hui, Piana va mieux : le vétérinaire lui a fait prendre du charbon, puis de la vitamine K pendant trois semaines, car le poison met du temps à disparaître de l’organisme. La chienne a évité le pire, mais la colère de Caroline ne retombe pas. Après avoir porté plainte, elle a affiché des photocopies du procès-verbal dans la rue. Elle souhaite que le coupable se rende compte de la gravité de son acte : « Empoisonner un chien, c’est une chose, mais empoisonner un enfant, c'est autre chose, car il y a des enfants en bas âge qui se promènent ici ! Je veux que le coupable se rende compte que ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Si on le gêne avec nos chiens, qu’il vienne et on trouvera une solution ensemble ! »

Dans le petit parc, les promeneurs sont désormais rares et restent très prudents avec leurs animaux.