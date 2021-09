A quelques heures de la visite de trois jours d'Emmanuel Macron à Marseille, Samia Ghali maire adjointe de la ville espère des annonces fortes sur le thème de la sécurité, car dit-elle "à Marseille on est loin du pays des bisounours on est dans la violence réalité".

"A Marseille on est dans la violence réalité, Netflix n'a pas osé faire ce que nous vivons" assure Samia Ghali

Quels moyens pour lutter contre l'insécurité à Marseille, pour mettre fin à la spirale infernale des règlements de compte, pour aider la jeunesse ? Le président de la République en visite trois jours à Marseille et ce mercredi notamment Cité Bassens devrait annoncer un plan. Samia Ghali, adjointe à la ville de Marseille, estime d'abord qu'il faut des effectifs de policiers "en nombre constant et suffisant" dans les quartiers, "qu'on arrête de nous enlever la police et de ne pas la remettre, vous ne faîtes pas de la sécurité sans policiers, ça n'existe pas".

Mais l'élue va plus loin quand elle évoque la situation inquiétante dans les quartiers de Marseille, les effectifs ça ne suffit pas selon elle : "C'est dans les pays des bisounours qu'on fait ça. Nous on est loin d'être dans le pays des bisounours. Nous on est dans la violence réalité. Même des séries Netflix n'ont pas osé faire ce que nous vivons".

Des moyens humains mais aussi des moyens pour l'école notamment c'est ce que demande Samia Ghali. Elle estime que l'éducation est indispensable pour s'en sortir et qu'aujourd'hui dans certaines écoles les conditions ne sont pas réunies pour s'en sortir.

Quand vous mettez des enfants dans des écoles qui sont aussi pourries que leur cité et bien franchement ça ne donne pas envie de progresser, de réussir et surtout de rester - Samia Ghali

Emmanuel Macron, cité Bassens à la rencontre des habitants

Le président de la République ira à la rencontre des habitants de la cité Bassens, dans les quartiers nord de Marseille (15e) ce mercredi-après-midi. Un rendez-vous qui n'était pas prévu à son agenda officiel mais qui est un souhait d'Emmanuel Macron selon la maire adjointe de Marseille Samia Ghali

