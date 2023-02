À Marseille, l'association de protection de l'enfance Fouque visée par une enquête pour détournement de fonds

L'association marseillaise Jean-Baptiste Fouque , qui accompagne plus de 1.000 jeunes et 400 familles en difficulté, est visée par une enquête préliminaire pour "détournement de fonds", a appris ce jeudi franceinfo de source judiciaire. Parmi les cadres mis en cause dans cette affaire figure Patrice Douret, actuel président bénévole des Restos du Cœur en France.

Une fraude estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros

Le parquet de Marseille a lancé des investigations en septembre dernier après un signalement au parquet national financier et une plainte de la section CGT de l'association. Cette dernière emploie 618 personnes à Marseille, mais aussi à Aubagne et Montfavet, près d'Avignon.

Dans la plainte consultée par franceinfo, la CGT dénonce une manipulation des compteurs de Compte Épargne Temps (CET) par les cadres de la direction, leur permettant d'augmenter artificiellement leurs salaires. Le syndicat évalue la fraude à plusieurs centaines de milliers d'euros. La CGT souligne également dans sa plainte un possible système d'emplois fictifs : selon la confédération syndicale, la masse salariale a augmenté ces dernières années alors que les effectifs sont restés constants.

L'actuel président bénévole des Restos du Cœur visé

Parmi les cadres mis en cause dans cette affaire figure Patrice Douret, le directeur "patrimoine et sécurité" de l'association et actuel président bénévole des Restos du Coeur en France. Selon la CGT, Patrice Douret a bénéficié de primes et d'une ancienneté qui ne correspondent pas à son activité dans l'association.

Il aurait touché une prime d'astreinte fictive de 745,72 euros chaque mois pendant quatre ans, soit une somme de près de 40.000 euros, toujours selon franceinfo qui l'a contacté. Patrice Douret assure "n’avoir rien à se reprocher dans cette affaire totalement déconnectée de ses responsabilités aux Restos du Cœur".

La direction de l'association Jean-Baptiste Fouque dément ces accusations et dénonce une forme de harcèlement de la CGT. "Une poignée de personnes syndiquées utilise des méthodes toxiques pour agiter des fantasmes de détournement", insiste Vincent Gomez-Bonnet son directeur général.

Le budget annuel de l'association s'élève à 32 millions d'euros, avec des subventions du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de l'Agence régionale de santé 13.