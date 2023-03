A Marseille la résidence "Le Gyptis" pourrait être évacuée ces prochains jours pour raisons sanitaires

Une descente aux enfers. C'est ce que décrivent tous les habitants du Gyptis ces dernières années. Cette résidence étudiante de10 étages située rue Jean Cristofol dans le quartier de la Belle de Mai s'est lentement dégradée jusqu'à devenir à Marseille un symbole de l'insalubrité et de l'insécurité.

ⓘ Publicité

Une insalubrité devenue invivable

"Au départ les enfants jouaient dans les couloirs, le ménage des parties communes était fait chaque semaine, c'était une résidence agréable", se souvient Helem, l'un des habitants de la première heure. "Aujourd'hui c'est invivable. Il n'y a plus d'électricité dans les étages, il y a des tas d'ordures dans les couloirs, des rats, des puces, des cafards, c'est devenu un enfer".

Depuis que les parties communes ont été déclarées insalubres par Préfecture des Bouches-du-Rhône, la situation s'est encore dégradée. "Il y a 3 centimètres d'eau dans certains couloirs. Des squatteurs ont tenté des raccordements sauvages, d'autres ont carrément scié les canalisations pour les revendre ! Ca sent la pisse, ça sent le sang et la mort dans cet immeuble !" se désole Hakim, un autre habitant de l'immeuble.

Squats, trafic de drogue, meurtres...

Une insalubrité qui n'est rien à coté du sentiment d'insécurité qui règne dans tout l'immeuble, et ce dès la porte d'entrée. Après être passé devant des guetteurs, on pénètre dans un hall entièrement tagué : "Coke, shit, y a tout au troisième" accueille le visiteur. Dans les escaliers, pas de lumière et dans les étages une mare d'eau, des encombrants, et des détritus.

Beaucoup d'appartements vidés de leurs occupants sont aujourd'hui squattés par des personnes en situation irrégulière. Certains logements ont été en partie incendiés, d'autre n'ont plus de porte. Il n'est pas rare que des bagarres sanglantes éclatent entre les occupants. Le troisième étage est quant à lui laissé aux mains des trafiquants de drogue. "Plus vous montez dans les étages et plus c'est dangereux" prévient Karim, un locataire qui vit ici depuis un an et demi. "Il m'est arrivé de croiser des hommes armés de kalach', des personnes ensanglantées errant dans les couloirs. Souvent des cris affreux résonnent et on croise des clandestins qui s'entretuent".

Certaines familles sont logées ici par des marchands de sommeil à qui elles versent des loyers de plusieurs centaines de d'euros en liquide, d'autres ont un bail tout ce qu'il y a de plus régulier. "On ne croise même plus nos voisins, certains sont traumatisés et ne sortent pas de chez eux une fois rentrés à la maison. Des pères de famille sont obligés d'accompagner leurs enfants dans les parties communes par peur des agressions. Il y a eu des morts ici. Personne ne veut en parler ouvertement, mais tout le monde est marqué" avoue Helem.

Des solutions de relogement pour tous ?

Selon un courrier envoyé aux habitants par la Ville de Marseille, ce mercredi, toutes les personnes qui habitent le Gyptis devraient être évacuées par bus dans la matinée. Les locataires qui ont un bail et qui n'ont pas encore été relogés par leur propriétaire seront dirigés vers un gymnase, ou vers des hôtels, aux frais de leurs propriétaires. Les plus malchanceux qui sont victimes de marchands de sommeil ou qui occupent illégalement les lieux rencontreront les services sociaux en vue d'une solution de relogement. "Mais ils ne seront plus là. Ils sont dans la clandestinité, ils n'ont pas le droit d'être là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, ils n'avaient nulle par ailleurs où vivre", regrette karim.

Une fois l'immeuble évacué par la ville, une porte blindée sera installée à l'entrée, les fenêtres et les portes encore accessibles seront murées.

Le hall d'entrée du Gyptis est surveillé par des guetteurs © Radio France - Fabien LE DU

L'eau a envahi certains couloirs de l'immeuble © Radio France - Fabien LE DU