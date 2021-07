À Marseille, le danger des rodéos en mer

On connaissait les rodéos en ville, à Marseille, il y a maintenant des rodéos en mer. Cette pratique très dangereuse a "explosé durant l'été 2020" selon Frédérique Camilleri, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, et ça continue. La plupart du temps, ce sont des jeunes, avec ou sans permis, qui louent des bateaux ou des jet skis illégalement à des particuliers peu scrupuleux.

100 euros moins cher que chez les professionnels

Le prix est attractif, une centaine d'euros, soit 100 euros de moins que dans une entreprise de location. Mais au-delà de la concurrence déloyale, le problème, c'est l'absence totale de règles pour Kaki, loueur chez Low Cost Marine sur le Vieux-Port : "Ces particuliers, qui ne sont pas formés, mettent à disposition des bateaux, ils ne donnent aucune consigne de sécurité et ils encaissent tout en espèces. Pas besoin d'autorisation, ils s'en foutent."

"Si on ne voit pas une personne qui nage devant et qu'on lui passe dessus, on fait un carnage." Kaki, loueur chez Low Cost Marine

Une fois sur l'eau, ils deviennent de véritables dangers publics et les conséquences peuvent être dramatiques: "Avec la vitesse, si on ne voit pas une personne qui nage devant et qu'on lui passe dessus, on fait un carnage avec l'hélice, un carpaccio." Certains proposent même des chichas sur les bateaux, une aberration : "Avec les vapeurs de carburants et la chaleur, c'est sûr que ça va très bien ensemble. Il ne manque plus qu'une explosion." ironise Kaki.

Des opérations de contrôle coordonnées entre la marine et la police

Face à ces pratiques, les autorités renforcent les contrôles en mer. Thierry Duchène est adjoint au préfet maritime de la Méditerranée : "On constate que certains comportements terrestres arrivent en mer, et ça, nous n'avions pas l'habitude de le voir.[...] Il y a des dangers pour les baigneurs, mais aussi pour ces jeunes qui ne connaissent strictement rien à la mer." Problème, l'amende de 35 euros pour ceux qui circulent sans autorisation ou sans permis n'est que très peu dissuasive.