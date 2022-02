À Marseille, le RAID forme les élus à réagir aux agressions

Une trentaine d'élus des Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse ont été réunis ce mardi à Marseille pour suivre une formation dispensée par les policiers d'élite du RAID. Objectif : savoir réagir et désamorcer des conflits avec les administrés alors que les violences contre les élus augmentent fortement.

Des policiers du raid mobilisés dans la formation des élus de plus en plus menacés

C'est une formation à laquelle ils ne s'attendaient pas forcément quand ils ont débuté leur mandat.

Une trentaine d’élus des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont été réunis ce mardi à Marseille dans les locaux du Support administratif du ministère de l’intérieur (SGAMI) pour suivre une formation dispensées par des policiers d’élite. Les négociateurs du RAID leur donnent des outils pour apprendre à désarmorcer un conflit, apaiser les tensions, gérer une crise avec un administré.

Depuis plusieurs mois, ces tensions qui aboutissent à des menaces voire des violences envers les élus sont fréquentes : pour une place en crèche, un logement HLM, un emploi, un permis de construire, un administré peut s'en prendre à son élu.

Un effet confinement ?

Évidemment la crise sanitaire et économique dûe au Covid et le confinement n’ont rien arrangé. Les élus de terrain sont de plus en plus intimidés, menacés voire agressés. 1.186 élus ont été pris pour cible en 2021 dont 667 victimes d'agressions physiques selon le ministère de l'Intérieur. Une tendance en très forte hausse sur un an, près de 50%.

L'année dernière, 300 plaintes ont d'ailleurs été déposées par des élus pour "menaces de mort" et l'approche de l'élection présidentielle ne semble pas apaiser le climat puisque déjà 60 plaintes d'élus ont été enregistrées depuis le début d'année 2022 selon le ministère de l'Intérieur.

Cette formation donnée à Marseille fait partie d'un projet mis en place depuis un an au niveau national. 800 élus ont déjà suivi les conseils des négociateurs du RAID. Mais les chiffres ne disent pas combien ont réussi à désamorcer un conflit en vie réelle.

