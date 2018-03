Marseille, France

Vers 4 heures ce dimanche, une explosion et un incendie ont détruit le restaurant le Phare Breton dans le 1er arrondissement de Marseille.

Une cinquantaine de marins-pompiers sont intervenus

L'explosion s'est produit au moment où un employé entre dans l'établissement. Une déflagration très violente. Le restaurant a été totalement détruit pour l'instant on ignore la cause de cet incident. L’homme âgé de 30 ans a été gravement atteint à divers endroit du corps. Les secours sont rapidement intervenus et l'ont transporté au service des grands-brûlés de l'hôpital de la Conception. Sa vie n'est plus en danger. Trois autres personnes dont une femme enceinte ont été légèrement intoxiqués par la fumée. L'incendie est désormais éteint mais les secours sont toujours sur place. Une cinquantaine de marins-pompiers sécurisent les lieux.