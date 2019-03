À Marseille les manifestations sont interdites dans une partie du centre-ville samedi

Marseille, France

"Là maintenant ça suffit, il faut interdire". Bernadette tient un tabac sur la Canebière, et les manifestations de gilets jaunes, elle ne veut plus les voir défiler devant elle : "Les gens ne viennent plus le samedi, ils ont peur". Car dans le quartier tout le monde semble encore marqué par les exactions du 8 décembre dernier : "Quand les gilets jaunes sont passés, 200 casseurs, cagoulés s'en sont pris aux boutiques, on aurait dit un nuage de sauterelles, la boutique SFR a été mise à sac en cinq minutes" raconte Eric, gérant d'un bar. "Il faut interdire maintenant, ça devient n'importe quoi, ça va mal finir".

L'hyper centre interdit à toute manifestation de 13H à minuit

Après de nouvelles violences à Paris les manifestations sont interdites pour ce week-end dans plusieurs grandes villes : Paris, Bordeaux, Toulouse, Nice. À Toulon, Hubert Falco (LR) demande à ce qu'il n'y ait pas d'entrave à la liberté de circuler. À Marseille la préfecture a pris un arrêté pour interdire toute manifestation dans l'hyper-centre ce samedi, dans un périmètre délimité par ces axes : cours Pierre Puget, boulevard Notre-Dame, boulevard de la Corderie, rue des Tyrans, rue Neuve Sainte-Catherine, rue de la Croix, quai de Rive Neuve, cours Jean Ballard et rue Breteuil. Interdiction valable de 13H à minuit.

Une façon détournée de faire taire la contestation (Annie, Marseillaise)

Une interdiction qui n'enchante pas tout le monde. "Ce ne sont pas les gilets jaunes qui cassent, ce sont les fauteurs de troubles qu'il faut neutraliser, pas les manifestants, en faisant cela on tue le droit de revendiquer" affirme Patrick, qui tient le kiosque à journaux en bas de la Canebière. Une position partagée par Annie l'une de ses clientes : "Ça ne doit pas s'arrêter, les revendications sont justes,c'est une façon détournée de faire taire la contestation".

Des militaires pour sécuriser certains sites

À Marseille ce week-end sera aussi marqué par le déploiement des militaires de l'opération Sentinelle (contrairement à Toulon où les militaires ne sont pas mobilisés). Ils auront pour mission de sécuriser les monuments et les bâtiments publics. Une manière d'éviter de nouvelles dégradations comme ce fût le cas sur l'Arc de Triomphe de la Porte d'Aix il y a deux semaines lors du carnaval de la Plaine. Une façon également de se prémunir contre d'éventuels affrontements entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite, redoutés par la préfecture de police.

La présence des militaires, une bonne solution ? Pas si sûr pour Michel, commerçant : "ils sont armés à balle réelles, ils ne sont pas formés au maintien de l'ordre, il va y avoir des morts..."