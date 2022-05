A Marseille les peines alternatives à la prison en forte progression

C'est une tendance lourde au tribunal de Marseille, les peines alternatives à la prison ont le vent en poupe, elles auraient même été multipliées par 35 depuis 2019 selon le syndicat de la magistrature.

Les Travaux d'Intérêt Général par exemple sont de plus en plus utilisés. "Il existe même un application pour smartphone, on sait tous les TIG qui sont disponibles autour du domicile du prévenu, et ça permet aux magistrats, aux juges, aux avocats, de choisir la bonne formule", confirme Nadera Mandaci, avocate au barreau de Marseille

Les Travaux d'Intérêt Général ont de multiples avantages : "quand un prévenu doit être re-sociabilisé, quand il faut lui donner un cadre, et le remettre au travail c'est pertinent" acquiesce Pascal Roubaud, avocat à Marseille.

Certaines victimes y sont même favorables, c'est le cas pour Agnès. Victime d'une agression sexuelle sur le Vieux Port au début du mois de mai, elle ne souhaite pas pour autant voir l'auteur en prison : "_si il allait nettoyer les rues de Marseille ça le ferait réfléchir_, et ça apporterait quelque chose à la société".

L'auteur de l'agression, qui a besoin d'un suivi psychologique et qui comptait 14 condamnations à son cahier judiciaire, avait déjà fait l'objet, pour d'autres délits, d'une peine de 150 heures de travail d'intérêt général. Il a été condamné à de la prison ferme.

Vous mettez un chat en prison, il en sort un tigre (Pascal, ancien détenu à Marseille)

Autre type de peine pour éviter la prison : le bracelet électronique. Il se développe à Marseille pour de petites condamnations. "Ca permet de garder le lien avec les familles, de ne pas fréquenter la prison, et de quand même réfléchir à ses actes" avance Anna, mère de famille qui habite une cité des quartiers nord. "Moi le bracelet électronique je suis pour. Pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup de mal ou qui n'ont pas fait exprès, pour certains accidents de la route par exemple" admet Caroline.

Le bracelet électronique, sous contrôle judiciaire stricte, permet d'éviter l'univers carcéral, tout en conservant un cadre et une liberté conditionnelles avec des horaires à respecter. "Si ca avait existé à mon époque, ca m'aurait permis d'éviter la prison, ca m'aurait donné une chance" regrette Thierry. "Les jeunes ne méritent pas d'être enfermés pour une connerie".

Pour Pascal, lui aussi ancien tôlard, la prison n'est valable que si elle permet de se réinsérer : "vous mettez un chat en prison, il en sort un tigre. Un jeune qui va en prison, si on le lui donne pas de perspectives, en sortant, il mange tout le monde".

Et c'est tout le débat : comment prévenir mieux la récidive ? Certainement pas avec des peines qui ne sont pas dissuasives pour Patrick : "moi j'ai connu un jeune condamné pour trafic de drogue. _Il avait un bracelet électronique, il s'en vantait devant tout le monde_, il faisait le fanfaron. Quand on le lui a retiré il a immédiatement recommencé. On aurait mieux fait de lui montrer ce qu'est la prison, ca l'aurait peut-être fait réfléchir".