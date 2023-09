A Marseille les policiers qui sécurisent l'école de la Cayolle rassurent (un peu) les habitants

"Quand on entend des coups de feu en plein jour et qu'il y a des morts, c'est normal d'avoir peur". Ce papa qui veut rester anonyme résume à lui seul la crainte qui tenaille le quartier de la Cayolle depuis plusieurs semaines. Il y a encore quelques jours le sentiment d'insécurité était à son comble dans ce quartier du 9e arrondissement qui a connu une vague de violence sans précédent cet été : 4 fusillades, 2 morts, et plusieurs blessés. Des règlements de compte probablement à mettre à l'actif de narco-trafiquants.

Les parents du quartier, marqués par ces violences, ont vu ces derniers mois les trafiquants de drogue s'installer aux abords de l'Ecole des Calanques, le barrage filtrant était quasiment sur les grilles latérales de l'établissement. De nombreuses mères de familles évoquaient leur crainte de scolariser leurs enfants dans cette école. "Tout le monde a peur" avoue un grand père qui accompagne chaque jour ses petits enfants.

Des policiers pour sécuriser l'école, jusqu'à quand ?

Depuis la rentrée, policiers nationaux et municipaux se relaient devant l'établissement dès le matin et jusque tard le soir. "Ils arrivent vers 6H30 du matin, il ne repartent pas avant le début de soirée" raconte un habitant. Des uniformes qui ont eu pour effet immédiat de faire disparaitre les dealers en plein jour : "on ne les voit plus la journée, ca permet aux parents d'aller accompagner leurs enfants sans stress. Et comme les policiers restent aussi devant l'école pendant les récréations, ca rassure quand on doit laisser son enfant pour la journée avant d'aller travailler".

Personne ne sait toutefois combien de temps durera cette présence policière devant l'école. "Ca rassure un peu, mais pour combien de temps" s'interroge Majid. "Nous ne somme pas totalement sereins" continue ce grand-père*, "le soir on ne traine pas. On reste un quart d'heure, une demi-heure au jardin d'enfants, ensuite on rentre. Et quand les policiers vont repartir, on sait très bien ce qui va arriver..*"