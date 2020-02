Municipales à Marseille : Martine Vassal victime de menaces de mort verbales

Marseille, France

"Vassal , on aura ta peau, Vassal, on va te crever". Ces menaces verbales ont poussé la candidate à appeler la police et à déposer plainte. Vers midi ce mardi, lors de la réunion de présentation d'une de ses têtes de listes dans un bar de la place Jean-Jaurès dans le centre-ville, Martine Vassal est une première fois victime d’insultes de la part de deux femmes.

"Vassal Hors la loi, Vassal Mafia !"

La candidate poursuit sa réunion à l'extérieur, mais le ton monte avec cette fois-ci des menaces de mort verbales.

Avant Noël, la présidente de la Métropole a été victime de tags haineux sur la façade de sa maison à Marseille. Depuis, elle est toujours accompagnée.

La police a interpellé une des jeunes femmes. Au commissariat un couteau opinel à bout rond est trouvé dans son sac. Elle a été placée en garde à vue. Propos de campagne trop virulents ou véritables menaces, la justice tranchera.