A Marseille, un directeur de recherche du CNRS accusé d'agression sexuelle, révoqué

Un directeur de recherche du CNRS accusé d'agression et de harcèlement sexuel à Marseille a été révoqué de la fonction publique. Il travaillait à l'institut hôspitalo-universitaire d'infectiologie et s'en serait pris à deux étudiantes.

Le directeur de recherche du CNRS a été révoqué le 19 octobre de la fonction publique par la conseil disciplinaire du CNRS. Il est accusé d'agression et de harcèlement sexuel. L'homme exerçait au sein d'un laboratoire rattaché à l'Institut hospitalo-universitaire d'infectiologie de Marseille. Tout a commencé par une lettre anonyme rédigée par des ingénieurs, techniciens et administratifs de l'Institut et envoyées au comité d'hygiène et de sécurité en avril dernier.

Harcèlement depuis plusieurs années

Deux femmes, une ingénieur et une étudiante l'accusent d'agressions et de harcèlement sexuelles. Pour l'une de l'avoir agressée en 2015 et pour l'autre de harcèlement depuis plusieurs années. L'une des victimes raconte les propos, les blagues à caractère sexuelle, des remarques sexistes et des faits d’attouchements sexuel. Il aurait aussi montré son sexe, raconte une ancienne collègue du chercheur dans les colonnes du site d'information en ligne Marsactu. Un comportement dénigrant, oppressant, caractérisé conclut un rapport de la commission administrative paritaire du CNRS. Des fautes incompatibles avec les responsabilités du professeur. Deux plaintes ont été déposés en juillet. Le directeur de recherche avait été mis à pied début septembre.