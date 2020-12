A Marseille, un enfant de 7 ans grièvement mordu au visage par un chien

Lundi soir, ce qui devait être une belle soirée d’anniversaire pour cet enfant de 7 ans a tourné au drame. Un drame dans le cadre familial, dans un appartement du quartier de la Joliette. Peu avant 21h, le garçon est attaqué par un chien de type American Staffordshire, appelé plus communément American Staff, qui se jette subitement sur l'enfant et le mord grièvement et profondément au visage. Ce chien dit de "Catégorie 2" appartiendrait à un membre de la famille. L'enfant a été transporté à l'hôpital de la Timone dans un état grave, mais son pronostic vital ne serait pas engagé. L’animal lui a été pris en charge par l’unité canine du Bataillon des Marins Pompiers et confié à la SPA.