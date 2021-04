À Marseille, une nouvelle tactique contre les trafics de drogue

Cette méthode de pilonnage complémentaire des actions déjà engagées par les services contre les trafics de stupéfiants est une priorité des forces de l’ordre. C’est une nouvelle méthode plus offensive et plus visible avec notamment des unités de CRS. Il s’agit avant tout d’entraver l’action des trafiquants de manière globale. Cela allège ainsi la pression qu’ils exercent sur les habitants des quartiers et leur vie quotidienne.

Des actions répétées et massives

Depuis le 1er janvier 2021, les 124 opérations de ce type ont mobilisé chacune en moyenne 70 policiers. Elles ont permis l’interpellation de 150 personnes, et la saisie de près de 40 kg de cannabis, près de 800 grammes de cocaïne, sept armes et plus de 17.000 euros. Plus de 1.500 procès-verbaux électroniques ont été dressés, notamment pour usage de stupéfiants visant les consommateurs, des contraventions routières et des verbalisations pour non-respect des mesures sanitaires, et plus de 120 véhicules ont été immobilisés en fourrière. Une quarantaine d'épaves et plus de près de 300 mètres cubes d’encombrants ont été évacués : un grand nombre de barricades et obstacles montés par les trafiquants pour ralentir la police et contrôler les entrées et sorties dans les cités..Cependant les trafics sont toujours très présents dans les 156 points de deal marseillais.Chacun peut rapporter jusqu'à 80 000 euros par jour .