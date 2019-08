A Marseille, une unité de la division Nord créé au mois de mai pour traquer les trafiquants de cigarettes.

Marseille, France

C'est une brigade spécialement dédiée à la traque des vendeurs de cigarettes sur le marché aux puces

Une brigade de six fonctionnaires de police créé en mai et qui enregistre déjà de jolis résultats: Interpellations, démantèlement de réseaux et jusqu'à 12 000 cartouches de cigarettes saisies et détruites.

Opération de police sur le marché aux puces © Radio France - Laurent Grolée

Des cigarettes achetées 1 euros 30 , et revendues 5 euros à Marseille, près de deux fois moins cher que chez le buraliste.

A la division Nord, l'objectif est revendiqué: il s'agit de harceler les trafiquants et imposer un signal de fermeté dans tous les quartiers de la ville de Marseille.

De son coté la députée LREM des quartiers nord, Alexandra Louis propose de punir aussi les acheteurs d'une amende de 35 euros.