A Martigné, un ex-salarié de sous-traitant d'installation de fibre optique reconnaît avoir coupé les câbles

Le mis en cause interpellé reconnaît avoir coupé des câbles de fibre optique.

Après les dégradations de plusieurs armoires de fibre optique à Martigné-sur-Mayenne le 7 février, une personne a été interpellée en Loire-Atlantique. Le mis en cause sera convoqué au tribunal le 26 mars prochain.

Il s'agit d'un ancien salarié de sous-traitant d'installation de fibre optique. Il reconnaît avoir coupé des câbles, "il évoque un litige avec une société pour laquelle il a fait de la sous-traitance", selon la Procureure de Laval.

Un litige avec une société pour laquelle il a travaillé

A cause de ces dégradations, 500 clients avaient été privés d'internet sur les secteurs de Martigné-sur-Mayenne, Sacé, Commer et la Bazouge-des-Alleux. Ce vendredi 19 février, 130 usagers étaient toujours privés de débit. Il restait "beaucoup de câbles à tirer et certains sont enfouis sous des talus", expliquait Alexis Menveille, directeur général adjoint de Mayenne Fibre.

Mayenne Fibre a porté plainte pour les dégradations contre ses armoires de fibre. Les dégâts sont évalués à au moins 100 000 euros.