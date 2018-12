À Mayenne, des vitrines ont été vandalisées avec des boules de pétanque

Mayenne, France

Ce dimanche 8 décembre, triste découverte pour trois commerçants de la ville de Mayenne. Leurs vitrines ont été vandalisées dans la nuit de samedi à dimanche.

Il s'agit des boutiques Strassy et DDP situées rue Charles de Gaulle et Boy and Girl installée rue Aristide Briand. Ces trois magasins sont dans l'hypercentre de Mayenne.

Les vitrines ont été sérieusement endommagées, celle de la boutique DDP a été entièrement brisée, une boule de pétanque a été retrouvée à l'intérieur mais aucun vol n'a été commis. La gendarmerie a ouvert une enquête.