À Mayenne, neuf gendarmes récompensés pour la résolution d'enquêtes criminelles

Neuf gendarmes de Mayenne ont reçu les honneurs de leur hiérarchie ce lundi. Certains ont reçu des lettres de félicitations et des témoignages de satisfaction du colonel commandant le groupement de Gendarmerie de la Mayenne et même du Général commandant la Région de Gendarmerie des Pays de la Loire. "Un des militaires s'est également vu décerner la médaille de la Défense Nationale échelon Or" précise Jean-Philippe Savineau, le Chef d'escadron.

Démantèlement d'un trafic de drogue

Ces militaires mayennais ont été récompensés pour la résolution de plusieurs enquêtes. Certains pour la résolution de l'enquête sur l'incendie à l'ancienne piscine municipale de Mayenne en août 2021. D'autres pour leur participation aux opérations de démantèlement de la zone illégalement occupée du Carnet à Frossay (44).

Et d'autres gendarmes mayennais ont été salués pour leur participation au démantèlement d'un trafic international de stupéfiants (entre la France et le Maroc) avec incarcération de deux trafiquants et saisies de 289 kg de résine de cannabis et 250000€ de confiscations d'avoirs criminel.