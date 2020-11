A Mayenne, une fleuriste dénoncée à la gendarmerie : elle avait mis des bouquets en dépôt-vente

Odile Lacourt, qui tient la boutique "un Brin de Création" à Mayenne, croyait avoir eu une bonne idée pour passer cette période difficile. Elle avait trouvé six commerçants dits "essentiels", boulangeries, épiceries, qui avaient accepté de prendre ses bouquets en dépôt-vente. Cela représentait pour elle, environ 10 % de ses ventes habituelles et permettait aux autres commerçants de lui apporter un geste de solidarité. Sauf que, cela n'est pas autorisé en Mayenne et qu'une personne l'a dénoncée à la gendarmerie. Odile nous a confirmé la mésaventure révélée par nos confrères de Ouest-France.

Le dépôt-vente interdit en Mayenne

Femme de gendarme, Odile a tout de suite contacté la préfecture de la Mayenne, pour vérifier. En effet, le procédé est interdit dans le département. Seuls les commerces qui vendaient déjà des bouquets, avant le confinement, ont encore le droit de proposer des fleurs actuellement. Odile a dû remballer ses bouquets. Elle se dit très choquée de la méthode.

"On se croirait en temps de guerre"

Elle ne sait pas qui l'a dénoncée mais elle se dit très étonnée : "Pourquoi m'avoir dénoncée? Il suffisait de venir me parler directement, sans passer par la gendarmerie. On se croirait en temps de guerre". En attendant de pouvoir rouvrir sa boutique, elle continue le "click and collect", autorisé et les livraisons.