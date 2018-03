Menton, France

Une histoire incroyable à Menton aurait pu se terminer tragiquement pour une touriste anglaise en séjour à Menton, une femme de 69 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Lundi matin Sheila Templer disparaît de son hôtel situé en centre ville. Son mari affolé la cherche partout. Sa femme est partie sans rien dans les poches, juste un téléphone portable qui est éteint. Les secours se mettent en vain à sa recherche. Elle sera retrouvée ce mercredi midi, 48 heures plus tard, par hasard sur les hauteurs de la ville en rase campagne. Des employés des eaux et forêts la découvre gisante en bas d'un ravin. Vivante mais frigorifiée et blessée, avec plusieurs fractures aux jambes.

C'est une vraie miraculée. Elle aura divagué, marché au hasard 2 jours et 2 nuits incapable de retrouver son chemin.

Le cauchemar se termine à l’hôpital de menton.