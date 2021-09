A Mialet dans le Gard,3000 protestants se sont réunis à l'Assemblée du Désert

L'Assemblée du Désert s'est déroulée ce dimanche à Mialet, dans les Cévennes. Près de 3000 protestants se sont réunis pour célébrer leur culte. La joie de se retrouver était palpable : l'année dernière l'évènement avait été annulée à cause du Covid-19.

Le temps était au beau fixe ce dimanche pour ce culte protestant à ciel ouvert, devant 3000 fidèles venus de toute la France. C'était à Mialet dans les Cévennes, pour l'Assemblée du Désert.

Ce rassemblement protestant annuel attire normalement le triple de monde mais la rentrée et la crise sanitaire ont réduit l'assemblée. Les organisateurs se réjouissent tout de même : L'édition 2021 a pu avoir lieu, contrairement à l'année dernière où l'évènement a été annulé à cause du Covid-19.

3000 personnes se sont rassemblées ce dimanche à Mialet pour l'Assemblée du Désert, c'est trois fois moins que d'habitude. © Radio France - Juliette Pierron

La joie de se retrouver était palpable chez les fidèles. Christiane, venu d'Alençon se réjouit : _"_Beaucoup de choses m'ont manqué mais ça, particulièrement !" D'autant plus que le culte réalisé cette année par le pasteur Olivier Brès, président de la Mission Populaire Evangélique de France, a été particulièrement apprécié.

"Le mot "liberté" a été malmenée ces dernières semaines"

Alors que le thème de cette année est : "le protestantisme, une religion de liberté et de sincérité", le pasteur a remis en question cette notion de liberté : "Je n'aime pas trop l'usage qui en est fait aujourd'hui", a-t-il déclaré face à l'assemblée.

Je n'aime pas trop l'usage qui est fait aujourd'hui du mot "liberté". Un usage ambigu contradictoire. Il faut se rappeler que la liberté ne vient pas seul mais avec les autres, dans l'attention avec laquelle on prend soin des autres et avec laquelle les autres prendront soin de nous. Olivier Brès, pasteur qui a réalisé le culte à l'Assemblée du Désert.

Pour Elsa, retraitée, la référence aux personnes antivax est claire : "Quand on pense que certains revendiquent leur droit à ne pas être vacciné, je leur dis : oui, tu as le droit, mais sans contaminer les autres."

Son amie Nicole ajoute : "_Il faut se tourner vers les autres, ne pas penser qu'à son nombril_. C'est un culte comme je les aime. On en ressort rassuré, convaincue. Dans l'époque dans laquelle on vit, on en a bien besoin."