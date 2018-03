Des acteurs économiques de Millas (Pyrénées-Orientales) se sont réunis, lundi 19 mars, pour évoquer la fermeture de la départementale 112. Cette route est barrée depuis l'accident entre un TER et un car scolaire qui a fait six morts, le 14 décembre. Pour certains, les pertes sont lourdes.

Millas, France

Ils se sont réunis pour trouver des solutions et alerter les pouvoirs publics. Des chefs d'entreprise de Millas (Pyrénées-Orientales) ont organisé une réunion, lundi 19 mars, à la coopérative Roussillon Latour. Ils sont inquiets à cause de la fermeture de la départementale 112. La route est barrée au passage à niveau sur décision du procureur de la République de Marseille depuis l'accident entre un TER et un car scolaire qui a fait six morts, le 14 décembre. Ils affirment que leur activité est lourdement touchée et que la déviation mise en place est dangereuse.

30 000 euros de pertes en trois mois

Sur la D612, les panneaux et les barrières sont toujours là : impossible de passer. Si les voitures peuvent prendre un autre itinéraire assez court pour contourner la zone, pour les poids lourds c'est une autre paire de manches. La déviation les renvoie en direction de Perpignan, vers le marché Saint-Charles. Ils empruntent ensuite la route en direction de Thuir mais elle est interdite aux poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes. Conséquence : ils doivent passer par d'autres villages, comme Corbère-les-Cabanes ou Saint-Féliu-d'Avall mais les routes ne sont pas adaptées.

Située quelques centaines de mètres après le barrage, l'entreprise de production d'huile d'olives de Joseph Planes en pâtit. "Notre activité est quasiment nulle", déplore le patron du Moulin Saint-Pierre. "La perte est évidente." En effet, il a perdu 30 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois, ce qui représente 70 à 80% de son activité. Conséquence : il a dû mettre une personne au chômage technique.

Même une mobylette ne peut pas les croiser

Au-delà de son activité économique, Joseph Planes s'inquiète pour la sécurité sur les routes empruntées. "Ces villages-là ne sont pas préparés à recevoir des camions", affirme-t-il. Les camions mais également les bus de la SNCF et les cars scolaires circulent désormais sur la départementale 46 ou la départementale 56, "où même une mobylette ne peut pas les croiser".

Le chef d'entreprise estime que la situation est dangereuse : il craint un accident grave. "On dit aux pouvoirs public : 'Faites attention, il va y avoir un problème'", prévient-il. Il estime que les acteurs économiques ont largement alerté les différents responsables. En effet, Joseph Planes a lui-même envoyé un courrier à la mairie, la préfecture et le procureur de la République de Marseille. "Il faut que chacun prenne ses responsabilités dans ce qui se passe à l'heure actuelle." Cependant, les choses peinent à bouger, selon lui : "Je n'ai pas l'impression que ce soit l'objet principal de leur préoccupation. Les élus nous comprennent. Dans cette situation, tout le monde comprend mais on ne fait rien." Si les acteurs économiques de Millas ne sont pas écoutés par les pouvoirs publics, ils n'excluent pas des actions pour attirer l'attention sur la dangerosité de la situation.