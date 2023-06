À Moissac, les réparations liées aux orages vont durer "plusieurs semaines"

Une ligne électrique provisoire a été installée dans l'impasse d'Aurélien, après les orages qui ont frappé la commune dans la nuit de mardi 20 à mercredi 21 juin. Ce père de famille a retrouvé une ligne téléphonique au bout d'une semaine d'attente. Aurélien était chez ses parents lors des intempéries et n'était pas dans sa voiture quand un arbre est tombé dessus.

ⓘ Publicité

Des bosses "de 25 centimètres" sur le parking

Le portail est brisé et il faut encore découper les branches de l'arbre, tombé à quelques mètres du toit de sa maison. Le garage lui n'a pas n'a pas été épargné, avec "quarante à cinquante centimètres" d'eau. "Le parking est complètement mort, j'ai des bosses de 25 centimètres, tout est craqué, se désole Aurélien. Il a seulement un an ! Quand je vois ça, j'ai envie de pleurer..."

Le bitume du parking s'est soulevé sous l'effet de l'eau qui s'est infiltrée dans le terrain d'Aurélien. © Radio France - Maxime Glorieux

Car seul le mobiliser de jardin, comme le trampoline, et les clôtures abimées par les arbres, seront pris en charge par les assurances. "Pour toutes les terres qui se sont écroulées, il n'y a pas d'assurance. S'il faut faire venir une pelle parce qu'il y a 30 mètres cubes de terre qui se sont écroulés, c'est pour ma poire", regrette le Moissagais.

À lire aussi Après les orages, fruits et céréales par endroit détruits à 100% autour de Moissac

Une semaine après les orages, dont le bilan est d'un blessé grave, il est impossible de compter le nombre d'arbres couchés sur le bord des routes à Moissac. Il y en a plus d'une centaine selon le maire. "On en a bien pour un bon mois pour terminer le travail, on a notamment pas mal d'arbres tombés dans des champs d'agriculteurs, constate Romain Lopez. Plusieurs entreprises sont endommagées, certains commerces ne rouvriront pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois". La facture s'élève à plus d'un million pour la mairie, soit un cinquième du budget annuel.

Une semaine après les orages, Aurélien doit encore découper l'arbre, tombé sur son portail. © Radio France - Maxime Glorieux

La demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la préfecture a été faite vendredi 23 juin, sans réponse pour le moment. Le sous-préfet est attendu sur place mercredi prochain. La structure d'accueil pour handicapés, le Mas Gérard Chambert (Adapei) au nord de Moissac a été évacué lors des orages car l'eau s'est infiltrée dans les chambre des 41 résidents. La direction indique qu'il n'y a toujours pas de date de retour pour ces résidents hébergés, soit en famille, soit dans d'autres centres de l'organisme Opteo dans le département.