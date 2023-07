A Mons-en-Baroeul, la solidarité après les émeutes

Dans la nuit du 28 au 29 juin, la mairie de Mons-en-Baroeul, près de Lille, a été ravagée par les flammes lors d'une nuit d'émeutes. Des émeutes qui font suite à la mort du jeune Nahel , tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre.

A l'appel de l'Association des maires de France, une mobilisation était organisée lundi 3 juin à midi devant toutes les mairies de France. A Mons-en-Baroeul, 200 personnes se sont réunies. "Ça fait chaud au coeur, les agents de la ville en ont besoin", sourit le maire, Rudy Elegeest.

Malgré cet élan de solidarité, le maire ne comprend pas pourquoi les émeutiers s'en sont pris à sa mairie. "Nous n'avons rien à voir avec ce qu'il s'est passé à Nanterre". Rudy Elegeest et ses équipes restent tout de même mobilisés "pour assurer la continuité du service public, qui est indispensable au bon fonctionnement d'une commune".

A la mairie de Mons-en-Baroeul, des équipes désinfectent les lieux à cause de problèmes d'amiante. En attendant, "les services vont être relocalisés pendant vraisemblablement une année", note l'édile.

La mairie a été ravagée par les flammes dans la nuit du 28 au 29 juin. © Radio France - Lolla Sauty

Les parents des émeutiers responsables

Parmi les 200 personnes présentes lors du rassemblement, Marie-Hélène s'étonnent du jeune âge des émeutiers : "Il y a un problème d'autorité dans les familles. On laisse tout faire et on se retrouve avec des gamins de 14 à 18 ans qui se retrouvent à faire n'importe quoi alors qu'individuellement, ils ne sont pas mauvais".

Pour Miryam, qui habite Mons-en-Baroeul depuis toujours, il faut responsabiliser les parents : "La première fois qu'on va chercher son enfant au commissariat, il faut réagir tout de suite. On le reprend en mains et on l'empêche de faire n'importe quoi".

Pour Maryse, il y a tout de même ces derniers mois un climat de tensions en France. "Il y a une colère sourde et une peur qui cohabitent et qui ne font pas bon ménage. A cause de cela, des gamins prennent l'espace public pour un terrain de jeu. Et quand je vois ça, je me dis qu'il y a quelque chose de loupé dans l'éducation".