Suite à un arrêté de Montaigu-Vendée en vigueur le 27 juillet, le port du masque sera obligatoire dans les rassemblements de plus de dix personnes.

A Montaigu-Vendée, le masque est obligatoire dans les rassemblements de plus de dix personnes

Le masque sera obligatoire dans tous les espaces publics si l'on est plus de dix personnes

La Covid 19 gagne du terrain, alors Montaigu-Vendée anticipe. Ce lundi 27 juillet, un arrêté de la ville oblige dorénavant le port du masque lors des rassemblements de plus de dix personnes, en lieu public intérieur et extérieur. En cas d'événement, il faudra alors prévenir la préfecture 72h avant sa tenue, sur le site "pref-covid19@vendee.gouv.fr". L'arrêté a aussi été transmis à chaque commerçant du marché. La police municipale veillera à son application en faisant de la prévention dans un premier temps. Mais un non-respect des règles pourrait entraîner une amende de 38 euros. Florent Limouzin, maire de de la ville, estime que cette mesure est nécessaire pour passer sereinement l'été "Nous devons tous être responsables pour éviter la reprise de l’épidémie, qui aurait des conséquences majeures pour la population et pour notre économie locale." Cette décision prendra fin le 31 août mais pourra être reconduite en cas de rebond de l'épidémie.