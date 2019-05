A Montargis, l'inquiétude et la mobilisation autour de l'avenir du tribunal

Montargis, France

"Nous sommes entrés en résistance, nous devons absolument nous mobiliser pour défendre ce tribunal"... Au micro Bruno Nottin, greffier au Palais de Justice de Montargis, délégué CGT du personnel judiciaire, et par ailleurs élu communiste à l'agglomération montargoise, résume le sentiment général : "ce qui nous inquiète, c'est avant tout le poste de juge d'instruction, qui n'est pas pourvu pour la rentrée 2019". Depuis 2008, le tribunal de grande instance de Montargis ne compte plus qu'un seul poste de juge d'instruction, qui déjà s'est vu retirer toutes les affaires criminelles, "alors que 40% des affaires criminelles du Loiret se déroulent dans le ressort de notre juridiction" précise Bruno Nottin.

Les délais de jugement risquent d'être plus longs, les gens devront attendre encore plus longtemps

"On craint vraiment qu'il ne disparaisse, et que toutes les affaires ne soient transférées à Orléans, qui n'aura pas pour autant plus de moyens. Ca veut dire des délais d'enquête plus longs, des délais de jugement rallongés, les gens d'ici devraient attendre encore plus longtemps" s'inquiète le greffier, porte-parole du collectif qui s'est créé pour la défense du tribunal de Montargis, et qui regroupe le personnel du Palais de Justice, des avocats, des magistrats. Il vient de lancer une pétition qui a recueilli plus de 350 signatures. "Dernièrement, d'importants trafics de drogue ont été démantelés à Montargis, le seront-ils s'il n'y a plus de juge d'instruction sur place ?"

Les maires de tout l'arrondissement invités à signer des motions dans leur commune

Il y a aussi des inquiétudes sur le service d'application des peines, et par conséquent à terme sur le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, et finalement sur tout le tribunal. "On a le sentiment que l'idée c'est de démanteler progressivement ce tribunal, de faire disparaître ses compétences, et finalement de n'en faire qu'une juridiction sans services". Le collectif souhaite aussi mobiliser les élus, notamment les maires de l'arrondissement et les élus du conseil d'agglomération, invités à adopter une motion pour défendre le tribunal de Montargis.

La Garde des Sceaux avait assuré qu'il n'y avait pas de menaces

Pourtant, il y a quelques semaines, la ministre de la Justice Nicole Belloubet, répondant à une question du député Les Républicains de Montargis, Jean-Pierre Door, que l'avenir du tribunal n'était pas menacé. A l'époque il y avait des inquiétudes sur le poste de président du tribunal de grande instance. Il a été pourvu depuis. Mais pour autant l'inquiétude revient régulièrement. "Bien sûr que la ministre ne ferme pas de tribunaux, mais elle organise leur démantèlement" répond Bruno Nottin.

On parle des territoires mais on ne cesse de les affaiblir

"On n'arrête pas de nous parler des territoires, des territoires, et finalement, on ne cesse de les affaiblir" assure Maitre Jean-Pierre Merle, le bâtonnier du barreau de Montargis. "Les habitants de Montargis sont précaires, si on éloignait le juge d'instruction jusqu'à Orléans on rendrait les décisions de justice encore plus difficiles à comprendre, parce qu'ils n'iront pas jusqu'à Orléans, ils n'auront même pas la possibilité de faire valoir leurs droits" !