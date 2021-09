A Montargis, les proches de Valentin réclament "une vraie justice"

Ils étaient une trentaine à marcher en hommage à Valentin. Ce jeune homme de 19 ans a été percuté en septembre 2020 par un conducteur alcoolisé et sous stupéfiants. Un an plus tard, les proches de Valentin gardent un sentiment d'injustice.

"Ça ne leur ramènera pas leur enfant, mais ils méritent la justice" les paroles de cette amie de Valentin sonnent communes à la trentaine de personnes présentes. Le jeune homme de 19 ans est décédé, percuté par une voiture le 20 septembre 2020 à Sainte-Geneviève-des-Bois. Un an plus tard, ses parents réclament "une vraie justice".

1 an et demi de prison ferme pour le conducteur

Le conducteur a pourtant été condamné : 18 mois de prison ferme et 18 autres avec sursis, "c'est pas assez" selon Marie-Christine "Je suis mère d'un enfant de 21 ans et c'est ... horrible" dit-elle, compatissante. Alcoolisé et sous stupéfiant, un homme au volant d'une Mercedes est rentré dans le scooter de Valentin. Son passager et lui, vingtenaires, ont pris la fuite : "On aurait pu sauver mon garçon si les secours étaient arrivés plus vite" assure Julien, son père qui souhaite sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool et des stupéfiants.

une audience sur intérêts civils à venir

Si l'aspect pénal a été jugé rapidement, reste désormais le volet civil. Renvoyé de mars au 14 octobre 2021, Sylvie et Julien, les parents de Valentin devraient enfin être fixés sur les dommages et intérêts qu'ils recevront.

"C'est mon père qui a dû payer les frais d'obsèques, je n'ai même pas pu offrir à mon fils une pierre tombale" regrette Julien, assurant qu'il n'a pas reçu un centime. Il souhaite, avec cette nouvelle audience, pouvoir "faire [son] deuil et enfin avancer".

Dans le cortège, des gilets jaunes étaient venus soutenir la famille de Valentin, son père est un manifestant de la première heure.

La marche s'est arrêtée symboliquement sur un rond-point emblématique du mouvement gilets jaunes à Montargis et devant le tribunal. Fan de musique, Valentin était connu sous le nom de "DJ Paris". C'est donc en musique que ses proches lui ont rendu hommage.