Montbard, France

Une femme d'une vingtaine d'années a été gravement blessée aux jambes à Montbard dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle dormait chez une amie quand celle-ci s'est jetée sur elle avec un couteau en plein milieu de la nuit.

Les deux femmes sont des mères de famille qui vivent en ce moment des situations compliquées. En garde à vue, l'auteure des coups a expliqué qu'elle se sentait sous l'emprise de son amie, qu'elle avait l'impression que celle-ci s'incrustait de plus en plus dans sa vie et qu'elle ne savait plus comment faire pour la faire partir.

Elle devra répondre de ses actes devant le tribunal le 7 mars prochain. En attendant, le parquet a décidé de la placer sous contrôle judiciaire socio-éducatif, ce qui veut dire qu'elle sera suivie de près par une association pour des soins et un parcours de réinsertion sociale et professionnelle. Ses trois enfants âgés de 14 mois à 8 ans ont été placés en famille d'accueil.