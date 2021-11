A Montbéliard, deux ans de prison ferme pour avoir brisé la vie de Jade et de ses proches

5 ans de prison dont 2 ferme pour le conducteur d'une 207 qui avait pris la fuite, laissant ses trois passagers entre la vie et la mort, après un grave accident, le 20 juin, quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Une semaine plus tard, Jade 17 ans décédait. Ses proches étaient à l'audience.

Des visages graves et rougis hier après-midi au tribunal judiciaire de Montbéliard. Les proches et amis de Jade, cette jeune fille de 17 ans originaire d'Arcey, décédée des suites d'un accident de voiture le 20 juin à 1h30 dans le quartier de la Petite Hollande, sont venus assister au jugement du conducteur.

Le montbéliardais de 26 ans avait quitté les lieux après l'accident, laissant ses trois passagers blessés dans la voiture. L'enquête a pointé la vitesse, l'alcool et les produits stupéfiants. Le conducteur a été condamné à 5 ans de prison dont 2 ferme, avec mandat de dépôt à la barre. Plus révocation d'un sursis de 4 mois.

Car tout accable le prévenu. La vitesse folle, l'alcool, sans doute aussi les stupéfiants et une voiture non assurée. Après avoir littéralement enroulé la 207 autour de ce candélabre de la Petite Hollande, le jeune homme de 26 ans prend la fuite "comme un lâche" dira la présidente, laissant ses trois passagers gémir, entre la vie et la mort. A l'arrière, sous la violence du choc, les deux jeunes filles ont échangé leur place.

Aujourd'hui, c'est tellement dur de vivre sans elle", dit Maëva, l'une des meilleures amies de Jade © Radio France - Christophe Beck

A la barre, le prévenu est avare en explications. "J'avais bu, mais sur le moment, je me pensais apte à conduire". "Nous ne saurons jamais ce qu'il s'est passé" rétorque la procureur, "car votre premier réflexe a été de sauver votre peau" en échappant aux contrôles d'alcoolémie et de stupéfiant. La non assistance à personne en danger est la doute la circonstance qui pèse le plus lourd dans ses réquisitions : 5 ans de prison deux deux ferme.

Dans la salle d'audience, l'ambiance est pesante autour des parents de Jade et de ses proches. Une soixantaine de personnes au total, avec T-Shirts à l'effigie de la jeune victime "On ne la reverra plus jamais", dira sa sœur, en sanglots, à la barre. "Cette histoire a brisé la vie de nombreuses personnes, sa famille, ses proches et ses amies. C'était ma meilleure amie", dit Maéva, belfortaine de 17 ans. "Le pire, c'est que le conducteur a pris la fuite, alors que Jade était agonisante dans sa voiture".

Pour la défense, la non assistance à personne en danger n'est pas totalement constituée. "La police et les pompiers sont arrivés très rapidement sur place. Après, reste l'aspect moral, mais qui n'est pas une infraction pénale", explique Enguerrand Bagot, avocat du conducteur.

Le jugement confirme les réquisitions. Deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Arrivé libre à l'audience, le prévenu est reparti encadré par des policiers vers la maison d'arrêt de Mulhouse.