Deux jours après l'accident mortel du pont de Montbéliard, le routier a été mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et placé en détention provisoire. L'enquête parle de manœuvres volontaires ayant conduit à la mort de la jeune femme à scooter.

Scooter fauché à Montbéliard, le routier mis en examen pour violences volontaires et placé en détention

La salle d'audience du juge des libertés et de la détention à Montbéliard

L'orientation criminelle se confirme dans l'affaire de l'accident mortel du pont de Ludwigsburg mardi après-midi à Montbéliard. Une jeune montbéliardaise de 21 ans à scooter était percutée par un poids-lourd qui la précédait. Elle n'a pas survécu. Le chauffeur routier de 59 ans a été mis en examen hier soir pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner et placé en détention.

"Il n'a pas voulu cet accident", déclare l'avocate du chauffeur

L'acte volontaire est évoquée d'emblée par la juge des libertés et de la détention. Des manœuvres intentionnelles ayant conduit au contact du camion avec le scooter jusqu'à la chute de ce dernier et la mort de sa jeune pilote de 21 ans, propulsée sous les roues de l'ensemble routier.

L'homme de 59 ans d'origine turque travaillait depuis deux ans pour une entreprise de transport allemande. "En 40 ans de carrière, je n'ai jamais eu aucun accident", glisse le chauffeur à sa traductrice. "Sa vie est complètement bouleversée. Il n'a pas voulu cet accident" ajoutera son avocate, maître Lina Jouffroy.

Une manœuvre volontaire du chauffeur ayant conduit à la mort de la jeune femme

L'enquête semble s'orienter dans le sens contraire. "Des témoins affirment avoir constaté ces manœuvres de contacts", a indiqué la procureur Ariane Combarel. "En l'état, les éléments du dossier ont apporté suffisamment d'indices pour montrer qu'il avait touché le scooter et déséquilibré sa conductrice et généré sa mort". Des investigations doivent encore être menées sur la configuration de ce pont de Ludwigsburg et le camion lui même. : visibilité, chronotachygraphe.

En attendant, le routier, père de deux enfants, a été placé en détention provisoire à la prison de Lutterbach en Alsace. "Pour éviter le renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation devant la justice" a précisé la juge des liberté et de la détention. Mis en examen pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner, il encourt quinze ans de prison.