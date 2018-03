Dans la nuit du 30 au 31 décembre, Christian Saglietto s'écroule devant sa femme et son fils. Le jeune homme pratique alors un massage cardiaque sur son père pendant près d'une heure et demi, le temps que les secours n'interviennent.

Montmeyan, France

Dans le petit village de Montmeyan, l'histoire de Martine Saglietto est tristement connue. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2017, son mari Christian est pris d'un mal de cœur : bon réflexe, elle contacte le 15, mais l'homme de 71 ans s’effondre, pris d'une crise cardiaque. Son fils commence un massage cardiaque en attendant les secours. Ils appellent ensuite les pompiers qui arrivent en moins d'une demie-heure, mais au final, Martine a attendu les secours pendant 1h30. A leur arrivée, les pompiers ne peuvent que constater le décès de Christian Salietto.

Après la tristesse, c'est la colère qui habite Martine Saglietto : " Je ne sais pas si les secours auraient pu sauver mon mari, mais à cause de ce délai d'attente, il n'a même pas eu de chances de s'en sortir. Les pompiers du coin n'ont qu'une ambulance. C'est déjà arrivé plusieurs fois à Montmeyan. "

"Montmeyan est au bout du monde"

De son côté, le médecin responsable du Samu du Var ne peut pas s'exprimer sur cette intervention car Laurent Bécé explique qu'il est "tenu au secret professionnel" mais Laurent Bécé assure que assure que lorsque l'appel est pris en charge au 15 pour une urgence vitale, "les numéros de secours sont interconnectés entre le 15 et le 18 et _il y a un engagement immédiat pour les secours_".

En ce qui concerne l'arrivée de l'équipe médicale, il faut prendre en compte "le temps de l'appel, le temps de saisir l'adresse, ce sont quelques minutes ensuite il y a 48 minutes de routes théoriques entre l'hôpital de Draguignan et la commune de Montmeyan et que ce soir là les températures étaient négatives" mais Laurent Bécé estime qu'un délai d'1h30 cela lui parait peu probable. Mais le médecin le reconnait : "Montmeyan est au bout du monde en terme de moyens de secours et de moyens de santé".

Laurent Bécé explique que le médecin de permanence cette nuit-là lui a dit que cette nuit-là, les températures étaient négatives ce qui explique peut-être aussi un délai de route supplémentaire.

Une pétition pour plus de secours dans les communes isolées

En effet, des histoires similaires avaient déjà été déplorées dans le village de 570 habitants. Mélodie, mère de famille non-véhiculée, a dû patienter deux heures l'arrivée d'une ambulance pour son fils. La famille envisage même de quitter Montmeyan pour la ville, afin de se rapprocher de centres de soin.

De son côté, Martine Saglietto insiste : elle sa colère n'est pas dirigée vers les secours, mais sur la mauvaise répartition des équipes sur le territoire varois. " Si mon malheur est arrivé c'est avant tout par manque de moyens. J'ai écrit un peu partout pour que les villages excentrés soient mieux desservis par les pompiers et le Samu. C'est un très beau village, mais nous avons plus de chances de mourir ici qu'ailleurs."

Martine a adressé un courrier au président de la République, réclamant une meilleure desserte des petites communes pour les ambulances. Une pétition écrite, tournant dans les villages alentours, a déjà obtenu une centaine de signatures.