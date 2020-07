À Montourtier, des familles écœurées par des vols dans le cimetière

La mairie parle "d'incivilité". Mais à Montourtier des familles en ont gros sur le cœur, victimes depuis plusieurs semaines de vols sur les tombes de leurs proches dans le cimetière. Quand ce n'est pas une simple fleur, c'est carrément un objet posé sur la stèle en mémoire du défunt.

"Une amie s'est fait volé un escargot" explique une habitante de Montourtier. Cette dernière a perdu son fils de 46 ans l'année dernière. Il y a plusieurs mois, elle a déjà constaté que certaines fleurs ont disparu subitement. "Et il y a quelques jours on a volé un arôme violet qui était sur la tombe de Guillaume. Il restait juste le cache-pot (...) Pourquoi s'attaquer à lui ?" s'interroge la maman excédée.

Tous les jours elle se recueille sur la tombe de son fils. L'habitante a déposé une ardoise avec un message pour exhorter le ou les malfrats de ne plus dérober les fleurs qu'elle dépose. "Je suis en colère. C'est déjà dur de perdre son fils et en plus on vient lui prendre ses fleurs... c'est un non-respect pour la personne qui est partie" déclare-t-elle.

Une caméra de surveillance ?

Le problème persistait déjà l'année dernière dans ce village de 370 habitants. Alors que faire ? Installer une caméra de surveillance ? "Non, la caméra n'est pas une solution. Nous ne sommes pas dans une ville, dans une grosse structure, en plus cela a un coût énorme. Vous imaginez des caméras sur les murs du cimetière, hauts d'à peine un mètre ?" demande Geneviève Penglaou la nouvelle maire de Montourtier. Faut-il en demander davantage de ronde aux gendarmes ? "Ils passent régulièrement. C'est compliqué pour la brigade dans les Coëvrons. Ils doivent être 20 et donc ne peuvent pas être partout à la fois" termine l'élue.

Les familles victimes de ces vols envisagent de porter plainte.