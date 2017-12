À Montpellier, Ivan, le beau-frère de Joaquim, ne sera pas expulsé

C'est la fin d'un imbroglio administratif. Ivan, le beau-frère de Joaquim, l'étudiant tué de deux coups de couteau à Montpellier ne sera pas expulsé. Le tribunal administratif ne le considère plus en situation irrégulière et la préfecture doit lui fournir un titre de séjour provisoire.

C'est la fin du calvaire pour Ivan, le beau frère de Joaquim, l'étudiant tué de deux coups de couteau dans le centre-ville de Montpellier.

Ivan est argentin, il vit en Espagne avec la sœur de Joachim. Tous deux sont venus à Montpellier pour les obsèques à la mi-novembre. Mais le titre de séjour d'Ivan était en cours de renouvellement.

La fin d'un imbroglio administratif

Ivan a donc été considéré en situation irrégulière par la préfecture de l'Hérault. Placé en centre de rétention, il a ensuite été assigné à résidence avec la menace d'être expulsé dans son pays d'origine, l'Argentine.

Aujourd'hui, Ivan respire. L'imbroglio vient d'être réglé par le tribunal administratif. La préfecture doit lui octroyer un titre de séjour provisoire.

Il était défendu par Me Sophie Mazas, également présidente de la Ligue des Droits de l'Homme : "Les erreurs de l'administration étaient flagrantes : elle n'a pas pris en compte le pacs, ni la situation de la famille de Joaquim."

Un soulagement pour la famille

Le dénouement est heureux pour Me Sophie Mazas, mais l'administration aurait du reconnaître ses torts et changer de décision. "C'est dommage de voir que l'administration n'a pas été capable d'apprécier la situation et d'en tirer toutes les conséquences. C'est dommage de voir qu'il a fallu jusque devant le juge administratif."

La période des fêtes de fin d'année arrive, la famille a besoin de pouvoir se retrouver et réaliser ce qu'elle est en train de vivre.