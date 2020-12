À Montpellier, la police cherche les propriétaires des colis volés dans les boites aux lettres

Après l'arrestation, le 18 décembre, d'un couple impliqué dans le vols de 74 colis dans des boites aux lettres de Montpellier, la police lance un appel pour retrouver les propriétaires de ces colis. Mardi, elle a publié les photos des articles sur son compte Twitter. Suite à cela une trentaine de personnes se sont faites connaitre. Une trentaine de propriétaires identifiés pour une cinquantaine de colis qui n'ont pas encore trouvé preneur.

Ces colis ont été volés dans des boites aux lettres des quartiers Ovalie, Richter et Près d'Arènes essentiellement. Sur les photos qui ont été publiées, beaucoup de vêtements pour enfants mais aussi un pantalon en cuir, du matériel informatiques, des coques de téléphones portables, des produits de beauté et deux chaines en or, aux noms de Laura et Chloé.

Une partie de ces articles a été saisie lors de la perquisition chez le couple. Une autre repérée sur un site de revente en ligne. Si vous reconnaissez un de ces 80 articles, contactez la police et et pensez à vous munir d'une facture ou d'un bon de commande. Il faut appeler au 04.99.13.52.37 ou 21 ou 45.

Le jeune homme de 29 ans est accusé d'être celui qui volait les colis grâce à une clé pass PTT dont se servent les facteurs. Sa compagne de 27 ans est soupçonnée d'être celle qui revendait les articles sur internet.