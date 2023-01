A Montpellier, le procès de la maltraitance animale

En novembre 2021, des bénévoles du refuge "Au secours des quatre pattes" à Lunel avaient découvert des dizaines de cadavres d'animaux dans un hangar, morts de faim et de soif. Le gérant est jugé ce mardi pour sévices et cruauté.

C'est le procès du "refuge de l'horreur". Le gérant de l'association "Au secours des 4 pattes" à Lunel comparaît ce mardi 16 janvier devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Marc Sanchez est poursuivi pour sévices, actes de cruauté, privation d'eau et de nourriture et abandon d'animaux. Les faits remontent à novembre 2021 , quand des bénévoles découvrent un charnier dans un hangar. Des ossements, des corps d'animaux attachés, probablement morts de faim et de soif. D'autres encore vivants mais décharnés, parfois gravement blessés.

Sadisme envers les animaux

Ce sont là des "actes de torture et de cruauté" pour Claire Starozinski. Elle doit plaider au tribunal au nom de l'Alliance Anticorrida, partie civile dans cette affaire. "Un refuge absolument indigne" dit-elle. "C'est la double peine pour les animaux, déjà maltraités par le passé. Ils étaient censés être protégés et au lieu de cela, certains d'entre eux ont été retrouvés décharnés, délaissés à l'extrême, vraisemblablement morts de faim et soif. On imagine leur lente agonie. A ce niveau là, ce n'est plus de la maltraitance, c'est du sadisme."

Incompréhension

Une telle situation a surpris les bénévoles comme les élus. Annabelle Dalle, conseillère municipale en charge de la protection animale, évoque sa stupeur. Elle avait déjà visité le refuge sans se douter de rien. "Je connaissais Marc Sanchez. Il était toujours là pour sauver un chat ou un chien. Il avait beaucoup de dons, des bénévoles. C'est d'ailleurs étonnant qu'on ne s'en soit pas aperçu avant. Je ne comprends pas."

"Débordé"

Le refuge accueillait des chats, chiens, chèvres et moutons entre autres. Le gérant explique avoir été "débordé" par l'afflux d'animaux. L'association avait pourtant obtenu une aide matérielle de la mairie de Lunel, à hauteur de 4.000 euros, pour permettre aux bénévoles de construire des abris. Marc Sanchez avait aussi mis en ligne une cagnotte sur le site HelloAsso pour "continuer à mener à bien son combat et offrir une belle vie aux animaux".

Annabelle Dalle espère que le procès permettra d'éclairer les raisons de cette dérive. Elle vit cette affaire comme une trahison. "Un homme qui aimait tant les animaux... Comment a-t-il pu par derrière les maltraités ? C'est intolérable."