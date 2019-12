A Montpellier, le proxénète faisait travailler des adolescentes

Montpellier, France

Un proxénète montpelliérain âgé de 27 ans sous les verrous. Il a été arrêté la semaine dernière (5 décembre) dans un appartement du quartier de La Chamberte à Montpellier (Hérault) dans lequel une adolescente de 15 ans s'apprêtait à faire une passe. Cette dernière avait fugué d'un foyer de Rouen (Seine Maritime) avec une amie. C'est leur proxénète, inquiet de ne plus les voir qui a, sans scrupules, prévenu les services sociaux leur précisant qu'elles étaient sans doute parties dans l’Hérault se prostituer.

Le proxénète était caché dans la salle de bain

La police de Montpellier part à leur recherche et découvre qu'elles vendent effectivement leurs corps via les petites annonces. Les passes se font dans un appartement. Lorsque les policiers débarquent une des deux fugueuses est en petite tenue, la lumière tamisée avec une musique douce en fond. Elle explique qu'elle attend un client et que sa copine est repartie a Rouen. C'est en poussant la porte de la salle de bain que les policiers découvrent leur nouveau proxénète avec une ex escort girl de 21 ans recrutée elle aussi sur un site de charme.

San emploi, l'homme empochait la moitié des passes : 90 euros la demi heure, 200 euros l'heure, 400 euros la nuit. Il a été écroué et a demandé un délai pour préparer sa défense. Il sera jugé en mars prochain.