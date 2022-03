A Montpellier, les étudiants de la fac Paul Valéry organisent un marché gratuit

Depuis ce lundi, l'association des étudiants de Montpellier 3 (ADEM 3) organise un marché gratuit pour les étudiants. C'est une première. Une façon de lutter contre la précarité étudiante et la surconsommation.

Des vêtements et des livres dans la salle Jean Moulin

Dans la salle Jean Moulin de l'Université Paul Valéry, il y a des vêtements, de la vaisselle, beaucoup de livres et des protections hygiéniques. Chacun peut venir donner des affaires qu'il ne veut plus, si c'est en bon état, ou se servir en fonction de ses besoins. L'initiative a été mise en place par l'Association des étudiants de Montpellier 3 pour lutter à leur échelle contre la précarité étudiante et sensibiliser sur la surconsommation.

Tous les étudiants sont invités à venir donner ou prendre. Christian est étudiant en cinéma, il a trouvé un DVD, et Séréna est venue par curiosité: "j'ai trouvé des livres que je n'aurais pas eu les moyens d'acheter".

Pour organiser ce marché gratuit, l'ADEM a pu compter sur le soutien de plusieurs magasins. A Montpellier, une ressourcerie a fourni une dizaine de cartons de livres. A Pézenas, une autre a donné des habits et de la vaisselles.

Ce lundi, 207 étudiants sont venus au marché gratuit. L'opération se poursuit ce mardi de 9h à 13h, et l'association espère pouvoir vite recommencer.