A Montpellier, un chapiteau démonté après une fête clandestine le week-end dernier

La police est intervenue ce lundi après-midi square Figuerolles à Montpellier pour démonter un chapiteau ayant abrité une fête clandestine le week-end dernier. 150 personnes rassemblées malgré le couvre-feu et la crise sanitaire.

Une cinquantaine de policiers, nationaux et municipaux, est intervenue ce lundi après-midi pour une opération "démontage" aux abords de Cité Gely à Montpellier. Depuis plusieurs jours déjà, un grand barnum blanc était planté au milieu du square Figuerolles, un espace public. Chapiteau qui a servi pour une fête clandestine le week-end dernier. Près de 150 personnes y ont participé, visiblement peu impressionnées par le couvre-feu et guère plus par les restrictions sanitaires.

C'est la mairie qui a porté plainte pour occupation illégale du domaine public. Dans la foulée la préfecture a autorisé le démontage pour éviter d'autres réunions. L'opération de police s'est déroulée dans le calme.

En septembre 2019 déjà, un chapiteau s'était installé illégalement dans ce même square, pour abriter cette fois des rassemblements évangélistes.