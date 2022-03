A Montpellier, les femmes victimes de harcèlement de rue pourront se réfugier dans des commerces

La ville de Montpellier et la CCI de l'Hérault mettent en place un dispositif pour aider les femmes victimes de harcèlement ou d'agression dans la rue. Grâce à des commerces zones refuges. Cinquante bars, restaurants et magasins du centre-ville sont déjà partenaires.

Aujourd'hui, en France 86% des Françaises disent avoir été victimes "d'au moins une forme d'atteinte ou agression sexuelle dans la rue au cours de leur vie", selon une étude de la Fondation Jean Jaurès en 2018. Plusieurs villes mettent en place des initiatives pour lutter contre ces agressions et mettre en sécurité les femmes. A Montpellier, la mairie et la CCI mettent à contribution les commerçants.

Les magasins, bars et restaurants participants vont être recensés sur plusieurs applications comme "Destination Hérault" et "App elle". Ils seront géolocalisables et auront un macaron sur leur devanture pour les repérer facilement. Les personnes se sentant en danger pourront s'y réfugier avec un mot de passe: Maguelone.

Réduire l'insécurité dans les rues de Montpellier

Fatma Nakib élue à la mairie de Montpellier et déléguée à l'égalité et aux droits des femmes explique : "L'idée est que les femmes soient informées du fait qu'elles peuvent se réfugier quelque part, car quand on est agressée, on est paniquée, on ne pense même pas à prendre son téléphone portable." La mairie veut ainsi réduire la peur et l'insécurité dans les rues du centre-ville.

50 commerces, bars et restaurants du centre-ville de Montpellier ont déjà accepté de participer. Les gérants vont également recevoir une formation pour apprendre à s'occuper et rassurer les victimes qui feront appel à eux. La boutique d'ustensiles de cuisine "Emprin" rue Saint-Guilhem est une des premières à s'être portée volontaire. Le gérant, Jacques Emprin détail : "c'est normal pour nous de répondre présents, nous ne sommes pas que des marchands, nous faisons partie intégrante de la ville, alors nous devons aider à la sécurité de tout le monde". Les commerces partenaires de l'initiatives vont recevoir des numéros d'urgence pour contacter la police. A terme, la ville souhaite fédérer plus de 100 commerces, bars et restaurants.

La mairie de Montpellier propose également des cours de self-défense gratuits pour toutes les femmes qui le souhaitent "pour les aider à se défendre et à prendre confiance en elles" confie Michaël Delafosse, maire de Montpellier. Quatre sessions auront lieu jusqu'à la fin de l'année, en coopération avec l'association Nuage. Pour vous inscrire, rendez-vous ici.

