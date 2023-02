À Montpellier, un escroc particulièrement convaincant réussit à se faire remettre des cartes bancaires

Un homme particulièrement convaincant a été interpellé à Montpellier le 6 février pour avoir soutiré de l'argent à des passants en leur servant un scénario misérabiliste sur son fils. Au moins 25 personnes ont accepté de lui prêter de l'argent, de lui faire des virements ou même de lui prêter une carte bancaire.

Il faut dire que cet homme de 37 ans avait toute une panoplie d'astuces pour mettre ses victimes en confiance, un véritable bonimenteur. Cet homme ciblait ses victimes, toujours de jeunes garçons de 18-20 ans pas très assurés, facilement influençables. Le scénario de départ était toujours le même : "Mon fils est très malade, j'ai besoin d'argent pour le faire soigner, mais c'est promis je vous rembourserai." Et pour rassurer les victimes, il leur donnait son numéro de téléphone que la personne pouvait faire sonner immédiatement : "Vous voyez, vous pourrez me joindre quand vous voulez, je vous promets de vous rembourser."

Il déposait de fausses enveloppes de billets sur les comptes des victimes pour les rassurer

Parfois il donnait en gage, une carte bleue qu'il avait en fait déjà volée à une victime précédente. Il arrivait même à déposer de fausses enveloppes à la banque imitant parfaitement le poids d'une somme précise en billets de banque qu'il faisait créditer sur le compte des victimes. Le temps que la banque réalise l'escroquerie, la victime voyait son compte crédité et donnait l'argent facilement.

Parfois, il donnait aussi son relevé d'identité bancaire et recevait des virements**.** L'homme arrivait ainsi à escroquer 50, 60 euros en liquide. Quand il avait les cartes bleues, il s'en servait pour des achats à 1.000, 1.500 euros. Quand les passants étaient un peu trop méfiants, il lui arrivait d'être beaucoup plus ferme, une victime a même été menacée avec un couteau.

L'escroc vivait à Paris et ne venait à Montpellier qu'occasionnellement dans sa belle famille. Il a fallu un an à la police pour l'identifier formellement et l'interpeller. Un long travail de fourmi sur ses appels téléphoniques a permis d'identifier des victimes qui n'avaient pas porté plainte. Au total la police a retrouvé 25 victimes, le montant total de l'escroquerie est évalué à 17.000 euros.

L'homme sévissait dans les quartiers populaires de Montpellier, Celleneuve, Paul-Valéry, Petit-Bard, la Paillade ou encore l'avenue de Lodève à Montpellier. Déjà connu pour de petites escroqueries, il a été placé en détention provisoire en attendant son procès le 15 mars.