À Montreuil, un hommage à Bary Keïta, travailleur sans-papiers mort à 28 ans sur un chantier

Un rassemblement était organisé ce samedi 1er mai 2021 devant la mairie de Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour rendre hommage à Bary Keïta.

Cet homme de 28 ans, d'origine malienne, était ouvrier pour une entreprise de BTP. Il est mort le 18 avril dernier sur un chantier à Pantin, après une chute de 5 mètres en tombant d'un échafaudage.

Bary Keïta était arrivé en France il y a huit ans et vivait de petits boulots, notamment sur les chantiers, en étant payé au noir. Il vivait dans des conditions plus que précaires, dans un squat de la rue Stalingrad de Montreuil. Plus de 200 travailleurs sans-papiers ont trouvé refuge dans ce hangar après l'expulsion des "Bara" des anciens locaux de l'AFPA, en octobre 2019.

Pour Halima Menhoudj, ajointe au maire de Montreuil, en charge de la solidarité internationale, le cas de Bary Keïta illustre bien la "triple peine" que vivent les travailleurs sans-papiers actuellement. "Ils n'ont pas de droits au travail, pas de reconnaissance de l'État et en plus, il y a cette crise sanitaire qui aggrave la situation et des patrons voyous qui en profitent", déclare l'élue à France Bleu Paris. "Ce rassemblement c'était pour partager notre peine, notre tristesse et rendre hommage à ces travailleurs sans-papiers".

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de la mort de Bary Keïta. Son corps est toujours à la morgue aujourd'hui, loin de sa ville natale de Kayes au Mali où vit sa famille.