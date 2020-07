A Montval-sur-Loir, la solidarité s'exprime dans la réserve citoyenne

Il s'est passé quelque chose, observe Karen Leblanc, responsable du CCAS de Mont-sur-Loir. Elle coordonne à la fois le registre des personnes isolées, suivies régulièrement pendant les fortes chaleurs, et la réserve communale de sécurité civile.

Ces bénévoles, à qui on ne demande aucune qualification particulière, peuvent notamment assurer des visites aux personnes âgées en cas de canicule. "De 21 personnes dans la réserve avant le confinement, nous sommes passés à 34" dénombre la responsable.

Parmi les nouveaux, Martial avait "besoin d'être acteur et de donner un peu de son temps". Un engagement exemplaire pour le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, venu ce jeudi féliciter les personnes, salariés comme bénévoles, à l'oeuvre dans un centre de vacances du Lude puis dans une résidence pour personnes âgées de Montval-sur-Loir."On a besoin de solidarité et d'entraide. C'est quelque chose qu'il faut pérenniser."

Quatre fois plus de personnes suivies

Dans le même temps, le CCAS a enregistré pendant le confinement "beaucoup d'appels de familles et de voisins pour nous signaler des personnes isolées". Son registre est passé de 5 à 19 personnes.

Le plan canicule n'est pas activé en Sarthe, les réservistes ne font donc pas de visites à domicile, mais le CCAS de Montval passe tout de même des coups de fils aux personnes isolées.