Morlaas, France

"Pour la Saint-Valentin, pensez à votre maîtresse". La boutique Artistiquement fleuriste tape fort cette année avec un panneau publicitaire osé, à l'entrée de Morlaàs. La boutique propose une réduction de 10% sur le second bouquet. Sur la page facebook de la boutique, les internautes sont partagés. Certains pointent une publicité sexiste : "avec cette mentalité ça ne donne pas envie de leur acheter des fleurs" écrit Yolande, "il y avait peut-être un moyen plus respectueux de faire le buzz" déplore Luke. En revanche, d'autres internautes trouvent cela très drôle et soulignent une campagne originale et osée. Certains s'en amusent en faisant référence aux maîtresses d'écoles. En tout cas, pour le dirigeant de la boutique Pierre Bordenave , bonnes ou mauvaises critiques, c'est surtout un moyen de faire parler.

Le but d'une campagne c'est que l'on parle de nous, j'ai peut-être réussi" explique-t-il.