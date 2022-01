À Morlaix, un professeur de lycée placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de viol sur mineur

À Morlaix, un professeur de lycée a été placé sous contrôle judiciaire dans une affaire de viol sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime, agression sexuelle, détention d'images pornographiques et corruption de mineur. Il s'agit d'un professeur du lycée Tristan-Corbière.

Selon le procureur de Brest, Camille Miansoni, une information judiciare a été ouverte ce mercredi 12 janvier pour "viol sur mineur par une personne ayant autorité sur la victime, agression sexuelle, détention d'images pornographiques et corruption de mineur." Selon le procureur, L'enquête porte sur des faits échelonnés entre janvier et octobre 2020 à Plourin-lès-Morlaix et à Tollé dans le Finistère.

Le professeur écarté de ses fonctions

Dans un communiqué, le rectorat indique que l'"enquête actuellement en cours met en cause un professeur du lycée Tristan-Corbière pour des faits qui ont été portés récemment à la connaissance de la justice. En conséquence, les services du rectorat ont pris toutes les dispositions afin d'écarter l'enseignant de ses fonctions." Selon le rectorat, la direction de l'établissement a mis en place les mesures d'accompagnement nécessaires et reste à l'écoute des membres de la communauté éducative qui éprouveraient le besoin d'un soutien individuel.

Le lycée Tristan-Corbière est un lycée général, technologique et professionnel. Il compte plus de 1 500 élèves.