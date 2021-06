A Mouvaux, le coq Maurice III chante toujours, au grand désespoir de la voisine

Devant le tribunal, la voisine, les yeux creusés de lourdes cernes, se plaint toujours autant de Maurice 3. Ce coq chante, selon elle, encore et toujours la nuit sous sa fenêtre. "On ne tolérerait pas un chien qui aboie toute la nuit, alors pourquoi on tolérerait-on un coq?" lance-t-elle à la juge. Elle demande 3.000 euros de dommages et intérêts, car elle ne peut pas dormir les fenêtre ouvertes sans boules quies.

Une solution à l'amiable avait pourtant été trouvée

Ce conflit dure depuis des années : elle a emménagé à Mouvaux, au nord de Lille, en juillet 2017. Depuis, son sommeil est troublé chaque nuit par les "cocoricos" de Maurice 3, car elle dort les vitres ouvertes en grand "du 1er janvier au 31 décembre". La hache de guerre entre les deux voisins semblait pourtant avoir été enterrée en septembre 2020 : un conciliateur avait trouvé une solution à l'amiable.

Le propriétaire ne comprend pas : il estime avoir fait les travaux demandés dans l'accord à l'amiable. Copier

Le propriétaire ne comprend pas. Il explique avoir fait les travaux prévus par cet accord à l'amiable. La tôle transparente du toit du poulailler est remplacée par de la tôle en fer pour que son gallinacé, plongé dans noir, ne se mette pas à chanter dès les premières lueurs du jour. Il est en plus enfermé tous les soir. "Il chante quand même beaucoup moins ! Mais alors demain on pourra plus faire sonner les cloches d'une église? Une vache pourra plus meugler ? Non mais on va où?" se désole le propriétaire. _"_On en veut à la vie même de ce coq!" conclut son avocat. Il demande à la juge de condamner la voisine à payer 2.000 euros pour trouble anormal du voisinage.

La justice doit se prononcer le 18 août, mais d'ici là, Maurice 3 ne devrait pas arrêter de chanter pour autant.

Après l'audience, la voisine et son avocat n'ont pas souhaité répondre à nos questions.