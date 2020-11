A Nancy, des interpellations pour travail dissimulé sur un chantier en cours en préfecture

"Plusieurs interpellations" ce jeudi 12 novembre ont eu lieu sur un chantier en cours à la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy.

C'est la préfecture elle-même dans un communiqué qui révèle ces interpellations par la police aux frontières avec les services d'inspection du travail. Les contrôles effectués ont révélé sur place la présence de travailleurs "non déclarés et/ou en situation irrégulière et des conditions de travail non conformes". Pas plus de précision pour l'instant.

Le chantier est suspendu.