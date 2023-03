A Nancy, deux militants d'extrême droite arrêtés lors d'une bagarre avec l'extrême gauche

Une bagarre a éclaté ce vendredi soir à Nancy entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite, en marge d'un rassemblement contre la réforme des retraites. Deux jeunes de 21 et 22 ans ont été interpelés et passeront prochainement un stage de citoyenneté.

Police nationale (illustration). © Radio France - Cédric Hermel Une bagarre à coups de poing et de pied a éclaté ce vendredi soir à Nancy, rue Saint-Dizier, en marge d'une action contre la réforme des retraites. Dans la rixe, deux bandes de militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Deux individus ont été arrêtés dans la foulée par les forces de l'ordre et placés en garde-à-vue. Stage de citoyenneté Laissés libres ce samedi soir, ces deux jeunes de 21 et 22 ans devront participer prochainement à un stage de citoyenneté. Ils faisaient partie du groupe des militants d'extrême-droite.