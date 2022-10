A Nancy, extinction des éclairages sur les monuments historiques sauf sur la place Stanislas

"Face à l'ampleur de la crise énergétique et des défis écologiques, économiques, sociaux et sociétaux, la Ville de Nancy s’est engagée dans un plan de sobriété et de solidarité permettant une réduction de 10 % des consommations d'énergies à court terme", la mairie nancéienne prévient que l**'extinction de l'éclairage des monuments historiques** "à l'exception "de la place Stanislas est programmée pour ce samedi 15 octobre.



ⓘ Publicité

Actuellement les monuments sont éteints à 23h en semaine et à minuit le week-end

Dans un communiqué, la Ville rappelle que " l'enjeu est d'activer tous les leviers, que ce soit au titre de l'éclairage public, du chauffage, de la gestion des ressources en eau, tout en maintenant la continuité et la qualité du service public. L'extinction des monuments historiques publics, actuellement, (l'extinction s'effectue à 23h en semaine, et à minuit le week-end), concourt pleinement à cette lutte contre la crise énergétique. "

Au début du mois de septembre, le maire de Nancy, Mathieu Klein, n'a pas hésité à parler "d'un mur qui nous fait face". Avec un chiffre marquant : entre l'an dernier et les projections pour 2023, le coût de l'énergie va passer de 8 à 46 millions d'euros pour la ville et la métropole. Il faut donc trouver 38 millions d'euros.

La commune rappelle encore qu'elle se mobilise "par ailleurs pour amplifier la réduction de la puissance de l'éclairage public, avec une diminution pouvant aller jusqu'à moins 70 %, dès lors que les équipements le permettront. Concomitamment, le passage en LEDS s'accélère, pour permettre cette diminution, avec une volonté de couvrir le plus rapidement possible les 36 % du parc restant à convertir."



Dernière annonce, "dès cet hiver, une expérimentation sera lancée sur un quartier résidentiel volontaire une extinction complète de 1h à 5h."