Nancy : il menace de mort les enseignants et les surveillants d'un lycée

Des menaces de morts proférées à l'égard de professeurs et de surveillants d'un lycée nancéien (la police ne souhaite pas préciser de quel établissement il s'agit).

Ce jeudi 26 novembre, un homme de 20 ans se présente dans l'établissement avec sa mère et sa soeur, élève du lycée suite à un différend entre elle et un autre lycéen. Selon la police de Nancy, l'homme donne des coups de poings au visage et au ventre du lycéen en question et il repart en menaçant de mettre le feu au lycée et de tuer les personnes présentes.

L'homme est interpellé peu de temps après à proximité de son domicile, à Essey-lès-Nancy. Placé en garde à vue, il reconnait les menaces mais pas les violences, précisent les policiers. Il est convoqué par la justice ce samedi en vue d'une procédure de "plaider-coupable", il reste en en garde à vue en attendant.