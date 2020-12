A Nancy, le tribunal administratif annule l'autorisation des travaux d'extension du Musée lorrain

Saisi par l'association pour le patrimoine et le rayonnement de Nancy, le tribunal administratif de Nancy informe ce mardi 15 décembre avoir décidé "d'annuler l'autorisation donnée en mai 2018 par le préfet de région, de réaliser des travaux de restauration et d'extension du Musée lorrain".

L'autorisation des travaux de restauration et d'extension du Musée lorrain à Nancy annulée par le tribunal administratif de Nancy ce mardi 15 décembre

Le tribunal administratif de Nancy rend son jugement ce mardi 15 décembre, il "annule l’autorisation du 16 mai 2018 du préfet de région en vue de la réalisation des travaux de restauration et d’extension du Musée lorrain à Nancy."

Il précise "le projet tel qu’il a été autorisé prévoit la construction, en retrait du « mur Boffrand » qui sépare le musée des jardins du palais du gouvernement voisin, d’un nouveau bâtiment d’aspect contemporain en forme de parallélépipède constitué d’une structure en métal aux parois entièrement vitrées sérigraphiées avec des plaques dorées et au toit plat. Ce projet implique la destruction de deux bâtiments dits « bâtiment scolaire » et « bâtiment de liaison » adossés au mur « Boffrand » et la transformation de la façade des « petites écuries ».

Le tribunal juge que "le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Nancy, approuvé le 30 juillet 1996 et modifié en 2007, ne permettait ni la démolition ou une transformation autre qu’un retour à l’état initial de ces trois derniers bâtiments, dès lors qu’ils ont été classés au titre des monuments historiques par un arrêté du 21 décembre 2005, ni la réalisation d’un toit plat ou l’utilisation de matériaux étrangers à la région pour le bâtiment nouveau."

Toujours selon les précisions du tribunal administratif de Nancy, " les défenseurs du projet ne peuvent se prévaloir ni de l’avis favorable donné par l’architecte des bâtiments de France ni de l’éventuelle conformité du projet aux prescriptions du nouveau PSMV, Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, en cours d’élaboration qui n’était, en tout état de cause, pas applicable à la date à laquelle le préfet de région a donné son autorisation."

Les réactions à cette décision à venir ...

